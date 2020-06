Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Plamenig und Pass bieten ihren Gästen kleine spanische Appetithäppchen © Raunig

Nachdem Florian Böker und Andreas Hofmayer die Villa Bulfon nach sechs Jahren des Stillstands gepachtet und wieder zum Leben erweckt haben, blüht dort auch der Rosengarten wieder auf. Der Kärntner Unternehmer Michael Plamenig hat gemeinsam mit Chefkoch Patrick Pass das Küchenkonzept für das neue Restaurant „Rosengarten“ entwickelt, welches das gemeinsame Genießen in den Vordergrund stellt. „Es ist einzigartig für Kärnten und nimmt seine Gäste mit auf eine kulinarische Reise in den Süden“, kündigt Plamenig an. Chefkoch Patrick Pass zaubert in der Küche nicht nur allerlei Tapas (spanische Spezialität bestehend aus kleinen Appetithäppchen), sondern auch Muscheln, Fisch und Fleisch.