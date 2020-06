Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Dienstag wurde der Standort in der Ebenthaler Straße eröffnet © Kulmer

Rund 640 Mitarbeiter an 16 Standorten und eine stetig wachsende Anzahl an Kunden – aktuell laut eigenen Angaben mehr als 16.000. Den Elektrogroßhändler Rexel kennen Durchschnittsverbraucher zwar nicht, in der Branche aber ist man führend.

Nun hat man in Klagenfurt eine neue Niederlassung errichtet. In der Ebenthaler Straße – hinter dem Karnerta-Gelände – wurde zu Wochenbeginn der neue Standort eröffnet. 4000 Artikel sind direkt vor Ort gelagert, binnen 24 Stunden kann das gesamte Sortiment – aktuell sind es 42.000 Artikel – abgerufen werden. Die Produktpalette reicht von Industriekomponenten über Elektro-Installationstechnik bis hin zu Datennetzwerk- und Kommunikationstechnik. Als Vollanbieter kann man über den Großhändler auch Weißware und Braunware beziehen.