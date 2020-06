Facebook

Einsatz war Fehlalarm. © Krainz

Das war im – wahrsten Sinne des Wortes – eine besoffene Geschichte. Am Mittwoch gegen 19 Uhr ging ein Notruf ein, in weiterer Folge wurde der Öamtc-Rettungshubschrauber alarmiert. „Wir erhielten die Meldung, dass eine bewusstlose Person in einem Boot auf dem Wörthersee liegt“, sagt Pilot Michael Umschaden. Die Crew rückte zum Strandbad Klagenfurt aus. Doch bald war klar, dass niemand bewusstlos ist. „Die Person im Boot war ein Alkoholisierter, der seinen Rausch ausgeschlafen hat. Das Boot, in dem er lag, war bei einem Steg im Bereich des Restaurants Lido angebunden.“