© (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Am Donnerstagmorgen befuhr eine 39-jährige Frau mit ihrem PKW die Anzengruberstraße im Bezirk St.Martin, Klagenfurt am Wörthersee, in Richtung stadtauswärts. Dabei erfasste sie frontal mit ihrem PKW ein fünfjähriges Mädchen, welches die Fahrbahn überquerte, wodurch diese zu Boden gestoßen wurde. Das Mädchen erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.