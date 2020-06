Facebook

Corona Ordnungsamt Klagenfurt © (c) Weichselbraun Helmuth

Die Zeiten der Ausgangbeschränkungen waren auch Zeiten des Abstrafens – das zeigt nun eine Statistik des Magistrats Klagenfurt. Seit im März die Corona-Pandemie das öffentliche Leben einschränkte, wurden in Summe 796 Strafverfügungen ausgestellt. Ein Großteil von ihnen wurde im abgekürzten Verfahren behandelt, in 123 Fällen jedoch haben die Abgestraften Einspruch erhoben - also in fast jedem sechsten Fall. In diesen 123 Fällen wurde das ordentliche Verfahren eingeleitet. Wie viele Strafen im Zuge der Verfahren und etwaiger Rechtsmittel aufgehoben werden, ist noch völlig offen.