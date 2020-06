Die Sonne rückt am Donnerstag in den Hintergrund und feuchte Luftmassen sowie Regen erreichen uns. Teilweise sind sonnige Auflockerungen möglich.

Bei weiter fallendem Luftdruck gelangen aus Südwesten immer feuchtere Luftmassen zu uns. Die Sonne wird vermehrt in den Hintergrund gedrängt, auch Regen ist dabei. Westlich von Villach kann es schon am Vormittag regnen und der Regen wird am Nachmittag häufiger. Weiter im Osten bleibt es föhnbedingt länger trocken. Mit teils lebhaft durchgreifendem, föhnigem Südwestwind sind örtlich noch sonnige Auflockerungen möglich, wie etwa im Rosental. Die Temperaturen nehmen tagsüber von West nach Osten hin zu mit den höchsten Werten im Rosental. "Wetterfühlige und sensible Menschen spüren den Föhnwind und die bevorstehende Wetterumstellung am eigenen Leib", behauptet Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Bei sensiblen Menschen nimmt die Neigung zu Kopfschmerzen oder Migräne zu. Dann können auch Konzentrationsschwächen auftreten und die Leistungsfähigkeit ist etwas reduziert.