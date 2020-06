Die "Burger Boutique" zieht um: Am 6. Juni eröffnet der neue Standort in der Lidmanskygasse in Klagenfurt. Das Lokal wird größer und moderner.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Größer und moderner: Die Burger Boutique eröffnet an einem neuen Standort. © Baran