Die Bahnhofstraße zwischen der Lidmanskygasse und der Mießtaler Straße wurde gesperrt © BFW Klagenfurt

Aufregung Dienstag kurz vor 18 Uhr in der Klagenfurter Innenstadt. In der Bahnhofstraße (zwischen der Lidmanskygasse und der Paulitschgasse-Mießtaler Straße) haben Passanten und Geschäftsleute einen starken Gasgeruch wahrgenommen. Die Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße wurde von einem Passanten alarmiert. Sofort wurden Berufsfeuerwehr Klagenfurt, und ein Spezialtrupp der Energie Klagenfurt verständigt. Durch den Einsatzleiter der Energie Klagenfurt konnten im Kreuzungsbereich aus den dort befindlichen Kanaldeckeln tatsächlich Gaspartikel (Ethanol) in unbekannter Konzentration gemessen werden. "Das Gas-Messgerät hat im ersten Moment leicht angeschlagen", sagt Stadtwerke-Sprecher Harald Raffer. Weil man kein Risiko eingehen wollte, wurde die Bahnhofstraße in diesem Bereich für Autofahrer und Fußgänger sofort gesperrt. Busse wurden umgeleitet.