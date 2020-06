Facebook

© Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Um 2.06 Uhr heulten in Klagenfurt wieder die Sirenen. Der Einsatzbefehl lautet: vermeintlicher Brand in einer Tiefgarage in der Grete-Bittner-Straße beim Roten Kreuz. Sofort der Gedanke: Ist wieder ein Brandstifter unterwegs? Auch bei der Berufsfeuerwehr Klagenfurt dachte man daran, und alarmierte deshalb mehrere Freiwillige Feuerwehren. Die Ursache für den Brandmeldealarm war allerdings eine andere. "In einem Maschinenraum war es zu einer Verpuffung gekommen", sagt Berufsfeuerwehr-Einsatzleiter Wolfgang Germ. Der Einsatz war rasch beendet. In Bereitschaft standen die FF Hauptwache Klagenfurt und die FF Viktring-Stein/Neudorf (Drehleiteralarm).