Am Dienstagmorgen fuhr ein 45-jähriger Mann aus Klagenfurt mit seinem PKW auf der Waidmannsdorfer Straße stadtauswärts und wollte die Kreuzung mit dem Südring in gerader Richtung überqueren. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt ausgeschalten. Der 45-jährige ignorierte das "STOP"-Schild und kollidierte mit einem PKW, gelenkt von einem 33-jährigen Mann aus Feldkirchen, der mit seinem PKW auf dem Südring in Richtung Osten fuhr. Durch die Kollision wurde der 33-jährige unbestimmten Grades verletzt und in das AUKH Klagenfurt eingeliefert. An beiden PKWs entstand erheblicher Sachschaden.