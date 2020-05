Facebook

Gekennzeichnete Abstellplätze für Räder gibt es am Markt nicht © Schmid-Tarmann

Mehrzweckstreifen, für Radler geöffnete Einbahnen un besseres icht entlang der Radwege - in Sachen Radfahrerfreundlichkeit hat sich in Klagenfurt in den letzten Jahren einiges entwickelt. Doch eben nur punktuell, wie die Grüne-Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann aufzeigt. Vor allem die Situation rund um den Benediktinermarkt regt sie auf. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur ein Klagenfurter Verkehrsplaner mit dem Rad zum Benediktinermarkt kommt, sonst wüsste er, was sich da abspielt", ärgert sie sich. Seit dem Bau der Tiefgarage im Vitaneum sei die Verkehrssituation noch ärger geworden. "Die Tiefgarage wird zwar nicht angenommen, doch dafür gibt es keine Radständer mehr, keine fixen Stellplätze für Lieferwagen - Staus und hunderte beliebig abgestellte Fahrräder sind die Folge."