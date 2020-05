Die Eisdiele Zia Emma in der Klagenfurter Herrengasse 1 startet erstmals mit Eistorten in die Eissaison.

Sirio Geraca, Inhaber der Eisdiele Zia Emma © (c) SCHILD

Eine Eistorte? Die findet man in Klagenfurt jetzt nicht gerade an jeder Ecke. In Italien jedoch sind sie extrem beliebt. Die Eisdiele Zia Emma (Tante Emma) in der Klagenfurter Herrengasse 1 startet mit einem süßen eisigen acht verschiedene Geschmacksrichtungen umfassenden Angebot in die Eissaison, darunter: Amarena, Tiramisu, Pistazien, Nuss oder fruchtig mit Erdbeer-Banane oder Erdbeer-Schoko. Getoppt wird der süße Happen mit einer Schokoladendeko, die Protagonisten von Kinder-Comics als Motiv nimmt.