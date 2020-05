Facebook

Erdbeerernte © dpa/ APA

Das Warten hat ein Ende. Ende Mai sind die ersten Erdbeeren reif geworden und somit bereit zum Pflücken. Die Erdbeerländer an der Alten Stadtgrenze Klagenfurt (Peter-Wunderlich-Straße), in Viktring (Waidmannsdorfer Straße) sowie das Erdbeerland Ehrenhausen (Mageregger Straße) haben ab sofort von 8 bis 19 Uhr geöffnet. In den nächsten Tagen folgen das Erdbeerland Grafenstein, das Erdbeerland Ebenthal (St. Jakober Straße), die Früchtewelt (Miegerer Straße) sowie das Erdbeerland in Emmersdorf / Wölfnitz (Feldkirchner Straße).