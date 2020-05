Facebook

© KLZ/ Weichselbraun Helmuth

Wir liegen am Samstag weiterhin nur am Rand eines Tiefdruckgebietes mit dem Zentrum über Osteuropa in einer nördlichen bis nordöstlichen Strömung. Diese führt weiterhin nicht allzu warme Luft zu uns. Dabei ziehen auch einige dichtere Wolkenfelder mit und speziell über den Bergen bilden sich ab dem Nachmittag auch ein paar dickere Quellwolken aus. "Dabei sind ganz vereinzelte Regenschauer zwar nicht auszuschließen, zumeist sollte es jedoch in den Niederungen bis zum Abend trocken bleiben", weiß der Meteorologe Reinhard Prugger zu berichten. Die Temperaturen sind recht bescheiden und steigen in den Niederungen rund um Klagenfurt am Nachmittag nur auf Werte bis nahe +18 Grad.