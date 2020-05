Facebook

Durch die Markierungen hat der einzelne Badegast mehr Platz auf der Brücke. © Weichselbraun Helmuth

Normalerweise startet Klagenfurt am 1. Mai in den Strandbadmodus. Wegen der Corona-Krise war das heuer nicht möglich: Der Startschuss für die neue Badesaison fiel am 29. Mai vier Wochen später als üblich.

Kurz vor neun Uhr trudelten die ersten Badegäste ein. Auf die neuen Auflagen reagierten sie gelassen. „In den letzten Jahren drängten sich die Besucher beim Liegen häufig so dicht aneinander, dass die Nähe fast schon unangenehm war. Durch die neuen Abstandsregelungen erwarte ich mir eine gewisse Entspannung. Es wird wohl ein Badesommer, wie er früher war“, sagte etwa Alfred Reumüller aus Klagenfurt, der eine Saisonkarte beim Schalter löste. „Ich empfinde es als angenehm, dass man auf der Brücke jetzt mehr Platz hat“, sagte auch Brita Schöffmann. Die 76-jährige Klagenfurterin wagte trotz wolkenverhangenem Himmel den Sprung ins 17,5 Grad kühle Nass.