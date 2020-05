In St. Georgen am Sandhof eröffnet im Herbst Kärntens dritter Waldkindergarten. Vorerst startet man mit 20 Kindern.

Helene Grüninger initiierte den dritten Waldkindergarten in Kärnten © Privat

Das Arbeiten mit Kindern im Wald kennen Helene Grüninger und Silke Dreier bereits. Mehrere Jahre arbeiteten sie gemeinsam im Waldkindergarten am Blasehof bei Maria Saal. Ab Herbst eröffnen sie am Klugerhof in St. Georgen am Sandhof ihren eigenen Kindergarten "Jahreskreis". "Im Herbst startet auch meine kleine Tochter mit dem Kindergarten, da war es Zeit, dieses Projekt zu starten", erzählt Grüninger.