Ganz schön frisch! © Markus Traussnig

Vom Norden kommend strömen am Donnerstag tagsüber wieder etwas feuchtere Luftmassen über die Alpen nach Süden. Gleichzeitig sind diese Luftmassen auch recht frisch und es ist somit für Ende Mai doch um ein paar Grade zu kühl. Die Temperaturen steigen auf maximal 21 Grad. Vor allem am Vormittag ist es nach Süden hin aber noch zeitweise sonniger und somit insgesamt eher freundlich. Vom Norden tauchen jedoch tagsüber zunehmend mehr dichtere Wolken auf und über den Bergen entwickeln sich zusätzlich einige dickere Quellwolken. "Gleichzeitig steigt auch das Risiko für einzelne Regenschauer im Tagesverlauf langsam an", prophezeit Reinhard Prugger, Meteorologe des privaten Wetterdienstes meteo experts. Die Temperaturen könnten zu dieser Jahreszeit bereits merklich höher sein und sie erreichen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Maria Saal nur Werte nahe +20 Grad.