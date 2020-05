Facebook

© Hetizia - Fotolia

Am Dienstagvormittag versuchten zwei derzeit unbekannte Männer, bekleidet mit dunklen Jogginganzügen, beide ca. 180 cm groß, rund 20 bis 25 Jahre alt, beide trugen Mund- und Nasenschutz, einer 38-jährigen Klagenfurterin in der Unterführung der Villacher Straße - Linsengasse in Klagenfurt, den Rucksack von den Schultern zu reißen. Da dies nicht gelang versuchte einer der Beiden ihr das Handy aus der Hand zu reißen. Aufgrund eines vorbeikommenden Radfahrers ließen die Männer von der Frau ab und flüchteten Richtung Innenstadt. Das Opfer ging schockiert nachhause und zeigte den Vorfall erst am heutigen Tag an. Sie blieb unverletzt. Weitere Erhebungen werden durchgeführt.