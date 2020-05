Umweltskandal?Sattnitz in Klagenfurt verunreinigt: Untersuchungen laufen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Russenkanal ist die Sattnitz "weiß" © G. Khom/Facebook

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt ist Mittwochfrüh im Bereich des Auenweges (beim Russenkanal) in Klagenfurt stundenlang im Einsatz gestanden. In den Russenkanal wurde eine noch bekannte Substanz eingeleitet und in der Folge wurde die Sattnitz (Glanfurt) in Richtung Ebenthal auf einer Strecke von rund zwei Kilometern verunreinigt. Bereits Dienstagabend hat eine Radfahrerin aufgrund des plötzlich verfärbten Wassers Alarm geschlagen. Nach Eintreffen der Feuerwehr konnte jedoch keine Verfärbung mehr festgestellt werden. Dienstagfrüh war die Sattnitz in diesem Bereich aber wieder weiß gefärbt. Vertreter der angrenzenden Firmen, die Berufsfeuerwehr sowie der Landeschemiker wurden verständigt. Mehrere Proben wurden gezogen. "Wir haben mehrere Proben übergeben, jetzt werden diese analysiert", sagt Feuerwehr-Einsatzleiter Wolfgang Germ. Noch steht die Ursache für die Verunreinigung nicht fest. Es besteht allerdings der Verdacht, dass es sich um eine chemische Substanz handelt. Über das weitere Vorgehen entscheiden jetzt die verständigten Behörden.