Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs

Der Vorfall war mysteriös und hatte einen großen Polizeieinsatz ausgelöst: In der Nacht auf 9. Dezember 2019 ist ein Beziehungsstreit in der Gemeinde Ebenthal eskaliert. Eine Frau (34) gab an, sie sei von ihrem Ehemann (43) stundenlang festgehalten und bedroht worden. Auch die gemeinsame Tochter (3) war bei dem Vorfall in der Wohnung der Frau. Die 34-Jährige wurde leicht verletzt, das Mädchen blieb unverletzt.