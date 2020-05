Facebook

Birgit Zemasch (FPÖ) ist klar gegen die Bebauung des Seegrundstücks © Cik

Birgit Zemasch, Gemeindevorständin (FPÖ) in Maria Wörth, ist die Verschwiegenheit einer Vorstandssitzung egal. „Hier geht es darum, dass man öffentliches Gut nehmen will, um Immobilien zu veredeln. Das werde ich sicher nicht zulassen“, tobt die Gemeindepolitikerin.

Doch der Reihe nach. Im August des letzten Jahres beschloss der Gemeinderat, einen weniger als 100 Quadratmeter großen Seegrund im Zentrum von Reifnitz, er steht im Eigentum der Gemeinde, an die „MK 32 Immobilien GmbH“ zu verpachten. Hinter dem sperrigen Gesellschaftsnamen steht der Immobilienentwickler Tom Müller, der etwa am Klagenfurter Benediktinermarkt das Vitaneum gebaut hat. Die Pachtdauer für den Seegrund beträgt fünf Jahre, der jährliche Pachtzins 19.500 Euro.