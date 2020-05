Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Einbrecher machten reiche Beute (Symbolfoto) © Fotolia

Schock für einen 67-jährigen Pensionisten im Klagenfurter Stadtteil St. Peter. Unbekannte Täter sind in der Vorwoche in sein Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus eingedrungen. Sie stahlen unter anderem Winterreifen, einen Rasenmäher, eine Motorsäge, einen Hochdruckreiniger sowie ein Batterieladegerät. Der Einbruch wurde vom Besitzer erst am Montag entdeckt.