Leitner und Kuttnig drucken Plakate, gestalten Piktogramme und verfassen Gästebriefe © Daniel Raunig

"Es ist nicht meine erste Krise“, meint Andrea Leitner (39) trocken, zuständig für Verkaufsförderung und Internationalisierung bei der Kärnten Werbung, und erinnert sich: „Ich war bei Nine-eleven im Hotel Four Seasons in New York beschäftigt.“ Jetzt versucht sie mit Wolfgang Kuttnig (43), Spartengeschäftsführer für Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftkammer Kärnten, die Auswirkungen des Corona-Terrors auf Hotellerie und Gastronomie in ihrer Heimat einzudämmen. Die Leidenschaft für ihre Aufgabe kommt bei beiden Projektleitern nicht von ungefähr, bringen sie doch Sensibilität für die Branche mit: Wolfgang Kuttnigs Eltern betreiben einen Gasthof in Klagenfurt, die Magdalensbergerin Andrea Leitner war 15 Jahre lang in der Spitzen-Hotellerie zwischen München und Kairo, Wien und New York tätig.