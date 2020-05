Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/BARBARA GINDL

Das Hoch STEFFEN hat sein Zentrum aktuell über den Britischen Inseln. Wir liegen am Rand des Hochs in einer Nordströmung. Dabei scheint oft die Sonne. Erst am Nachmittag ziehen teils dichtere Wolken über den Himmel und speziell im Bergland sind kurze Regenschauer nicht völlig ausgeschlossen. Sonst sollte es überall weitgehend trocken bleiben. Nicht allzu warm, dazu zeitweise windig! "Durch den Wind fühlt sich die Luft meist recht frisch an", meint der Wetterexperte Werner Troger. Die Tageshöchsttemperaturen schaffen maximal 17 bis 20 Grad mit den absolut höchsten Werten im Raum Villach und im Gebiet westlich von Villach.