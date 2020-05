Melissa Kleissner ist Au-pair in den USA. Seit Monaten ist sie bei ihrer Gastfamilie in Selbst-Quarantäne in der Sierra Nevada.

Au-pair Melissa Kleissner aus Klagenfurt begab sich mit ihrer Gastfamilie von San Francisco aus in Quarantäne an den abgelegenen Lake Tahoe in der Sierra Nevada. Dort beaufsichtigt sie Lily und William © Privat

Wunderschön ist es am malerischen Lake Tahoe in der Sierra Nevada an der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada. Der 500 Quadratkilometer große Süßwassersee ist umgeben von Skigebieten wie Squaw Valley und für seine idyllischen Strände bekannt, wo sich im Sommer Touristen tummeln. Aktuell ist dort „still uman See“, wie man in Kärnten sagen würde.