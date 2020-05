Facebook

Am Freitag zu Mittag verlor ein 33-jähriger Mann aus der Steiermark mit seinem Paragleiter infolge eines Flugfehlers am Kamm des "Schwarzen Gupfes" in Gotschuchen an Höhe und blieb mit dem Schirm in einer Baumkrone hängen. Er blieb unverletzt, konnte selbst vom Baum klettern und in weiterer Folge über Handy die Rettungskräfte verständigen. Die Besatzung des Polizei-Hubschraubers "Libelle" ortete den Mann, der in weiterer Folge von Männern der Bergrettung bei einer Forststraße nahe der Unfallstelle "abgeholt" wurde.