Am Freitagvormittag wurde in ein Mehrparteienhaus in Klagenfurt eingebrochen. Schmuck und Bargeld sowie ein Messerset wurden gestohlen.

Bisher unbekannte Täter brachen am Freitag in der Zeit zwischen 09:00 und 11:45 Uhr in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt während der Abwesenheit der 63-jährigen Wohnungsinhaberin ein, durchsuchten sämtlichen Räumlichkeiten und stahlen Schmuck, Bargeld und ein Messerset. Die Schadenshöhe beträgt einige tausend Euro.