Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aufgepasst! In der Klagenfurter Innenstadt schlagen Trickbetrüger besonders oft zu © Weichselbraun

Die jetzt veröffentlichte Kriminalstatistik für das Jahr 2019 weist für Klagenfurt mehrere spannende Details auf: So hat es in der Landeshauptstadt im Vorjahr offenbar kaum Einbrüche in Autos gegeben – die Statistik weist 75 Prozent weniger Anzeigen als 2018 auf. Auch Keller waren offenbar für Diebe nicht mehr interessant – minus 44,6 Prozent. Einen Rückgang gibt es auch bei Einbrüchen in Häuser und Wohnungen. „Unsere Präventionsarbeit zeigt Wirkung“, freut sich Stadtpolizeikommandant Horst Jessenitschnig. Natürlich spiele, etwa bei Autoeinbrüchen, auch der technische Fortschritt eine Rolle. „Es wird immer schwieriger, in ein Auto einzubrechen“, sagt der Polizeichef.