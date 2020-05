Facebook

Wie alle Großveranstaltungen können heuer auch die Starnacht am Wörthersee und das Konzert von Rainhard Fendrich in der Klagenfurter Ostbucht nicht stattfinden. Jetzt haben die Veranstalter Ersatztermine bekannt gegeben. Die Starnacht wird am 16. und 17. Juli 2021 stattfinden. Rainhard Fendrich spielt einen Tag darauf am 18. Juli auf.