Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marina Virgolini lässt den Stereo-Club vorerst geschlossen © (c) Weichselbraun Helmuth

Als vergangenen Freitag Lokale wieder öffnen durften, war auch der Mammut Club am Messegelände – innerhalb der rechtlichen Möglichkeiten – voll. Doch anders als geplant, konnte man die Eröffnung des Clubs nach einem Umbau nicht mit einem Rockkonzert feiern, sondern musste auf Musik aus der Konserve zurückgreifen. Ein Zustand, den Club-Chef Philipp Lippitz gerne rasch ändern würde. „Eigentlich haben wir bis Jahresende jedes Wochenende zwei Veranstaltungen geplant, so bald es die Rahmenbedingungen zulassen, werden wir die Bühne bespielen“, kündigt Lippitz an. Einstweilen setzt man auf mexikanisches Essen, ganztägiges Katerfrühstück am Sonntag und den Getränkeausschank an der Bar.