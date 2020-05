Noch tappen die Behörden im Dunkeln, wie viele Gäste am Wochenende zum „Alternativ-Treffen“ kommen. Maßnahmen in Vorbereitung.

Die Ruhe vor den (An)sturm? Lena, Sabine und Martin Pulitsch aus Oberösterreich am Mittwoch beim Fotoshooting in Reifnitz © Markus Traussnig

Rund 100 Tuningfans versammelten sich vor zehn Tagen am Kahlenberg bei Wien, die Polizei musste das Treffen wegen Verstößen gegen das Covid-19-Gesetz auflösen. Selbiges passierte fast zeitgleich durch 400 Autoliebhaber in der „Turbo-Kurve“ am Faaker See auf einem Parkplatz, der gesperrt werden musste. 2000 Anhänger starker Boliden fanden sich dann letzten Sonntag in Asten bei Linz ein. Weil sie Mindestabstände nicht einhielten, schritt die Polizei ein.