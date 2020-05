Facebook

Der Ferlacher Gemeinderat beschloss am Dienstag die Gutschein-Aktion © Markus Traussnig

Die Gutschein-Aktion in Villach war enorm erfolgreich. Sie brachte 600.000 Euro für den Handel. "Aufgrund dieses Erfolges haben wir uns für das Villacher Modell und gegen jenes von Klagenfurt entschieden", sagt der Ferlacher Bürgermeister Ingo Appé. "Wir wollen unbürokratisch helfen." Deshalb hat der Gemeinderat von Ferlach am Dienstag eine Wirtschaftsförderung in Höhe von 20.000 Euro beschlossen. Ab 2. Juni können Ferlacher im Rathaus Gutscheine zu je 10 Euro um 8 Euro erwerben, maximal erhält man zehn Gutscheine pro Person. Einlösbar ist dieser in derzeit 30 Geschäften. Ausgenommen sind Lebensmittel- und Handelsketten. "Mit dieser Aktion wollen wir unserer Ferlacher Betriebe fördern", sagt Appé. Die Ausgabe erfolgt nur persönlich, mit gültigem Lichtbildausweis und ist auf € 100 pro Person limitiert. Ferlacher Betriebe, die mitmachen wollen, können sich jederzeit anmelden.