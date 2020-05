Facebook

Der Wind dreht nun in allen Höhenlagen auf nördliche Richtungen und dieser Wind trocknet die Luft an der Alpensüdseite sukzessive ab. Die Sonne kann sich daher im Verlauf des Tages wieder überall besser in Szene setzen. Letzte Regenschauer im Dreiländereck klingen früh am Morgen gänzlich ab. Vor allem in Richtung Gailtal lockert es rasch auf, in Richtung Rosental dauert es sicher etwas länger. Die Tageshöchsttemperaturen schaffen maximal etwas mehr als 20 Grad am Nachmittag. Örtlich greift der Nordwind durch. "Durch den Wind fühlt sich die Luft dann frischer an als sie es eigentlich ist", meint der Wetterexperte Werner Troger.