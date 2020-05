Auf September"For Forest"-Prozess abermals vertagt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Das gerichtliche Nachspiel der Kunstinstallation "For Forest", die im vergangenen Herbst im Wörthersee Stadion zu sehen war, ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt fortgesetzt worden. Projektinitiator Klaus Littmann forderte 39.000 Euro von seinem ehemaligen Geschäftspartner Herbert Waldner. Dieser wiederum erhob im Gegenzug Forderungen an Littmann.