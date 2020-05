Rückkehr in die Kindergärten"Alle haben gestrahlt"

Viele Kinder kehrten am Montag zurück in ihre Kindergärten und Horte. Ansturm und Freude waren groß. Ein Lokalaugenschein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© lordn - stock.adobe.com

Die Rückkehr der Kinder in Schulen und Kindergärten bedeutete die Wiederbelebung der Betreuungsstätten. In Kärntens Kindergärten zeigte man sich begeistert, „dass wir uns endlich wieder alle sehen. Kinder, Eltern und Pädagogen haben gestrahlt“, erzählt die Leiterin des Kindergartens St. Ursula in Klagenfurt, Karin Mikula, die 85 ihrer 115 Kinder wieder begrüßte. Die Aufteilung sei kein Problem gewesen, auch wetterbedingt: „Wir waren viel an der frischen Luft. Zudem haben wir das Glück, ein großer Kindergarten zu sein, nutzten also die Bewegungsräume und eben den Garten bei Gruppengrößen von ungefähr zwölf Kindern pro Gruppe.“ Probleme gab es keine, „da die Eltern auch für das Thema sensibilisiert sind“, sagt Mikula.