Ex-Landtagsabgeordneter Martin Rutter rief am Sonntag zur zweiten Protestfahrt auf. Rund 350 Personen nahmen am Autocorso teil. Polizei beziffert Zahl der Fahrzeuge mit 150.

Bereit für die Fahrt: Fahrzeuge vor der Landesregierung © KLZ/Lerchbaumer

Es war die zweite Protestaktion dieser Art in Klagenfurt. Martin Rutter, BZÖ-Mann und ehemaliger Landtagsabgeordneter, hatte via Facebook erneut zu einem "Fahrzeugcoroso gegen die Corona-Diktatur" aufgerufen. Am Vormittag versammelten sich die Teilnehmer vor der Landesregierung in Klagenfurt. Sie protestierten gegen die Covid-19-Maßnahmen der Bundesregierung.