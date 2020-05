Ex-Landtagsabgeordneter Martin Rutter rief am Sonntag zur zweiten Protestfahrt auf. Rund 200 Personen haben sich vor der Landesregierung in Klagenfurt eingefunden. Laut Polizei gab es bislang keine Zwischenfälle.

Bereit für die Fahrt: Fahrzeuge vor der Landesregierung © KLZ/Lerchbaumer

Es war die zweite Protestaktion dieser Art in Klagenfurt. Martin Rutter, BZÖ-Mann und ehemaliger Landtagsabgeordneter, hatte via Facebook erneut zu einem "Fahrzeugcoroso gegen die Coronadiktatur" aufgerufen. Auch am Sonntag sind wieder zahlreiche Menschen dem Aufruf gefolgt.