Am 8. Juni eröffnet Chiara Carmen Ambrusch am Alten Platz ein Modegeschäft. Sie will Urlaubsstimmung in die Stadt bringen.

Chiara Ambrusch: "Ich will ein Stück von der großen, weiten Welt nach Klagenfurt bringen." © privat

Vor zehn Jahren gründete Susie Banfield ihr Label "suestar.designed with passion". Jetzt hat die Unternehmerin ihre Zelte am Alten Platz in Klagenfurt abgebrochen, um ihr eigenes Atelier am Kreuzbergl zu eröffnen. Am 8. Juni siedelt Chiara Carmen Ambrusch mit ihrer Boutique "Lil'fame" von der Paradeisergasse in die Räumlichkeiten am Alten Platz 14.