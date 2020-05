Fabian Krießmann und Lejla Trebincevic überlegten, wie sie Menschen in Not eine Freude bereiten können.

Lejla Trebincevic und Fabian Krießmann brachten den Klienten des Eggerheimes Kleidung und Hygieneartikel. © SCHILD

Ab Montag dürfen auch die Schüler der Caritas HLW in Klagenfurt wieder in die Klassen zum Unterricht. Darüber freuen sich auch Fabian Krießmann und Lejla Trebincevic. Beide wollen nach der Ausbildung einen sozialen Beruf ergreifen. „Sonst hätten wir uns nicht für diesen Schultyp entschieden“, sagen der Maria Saaler und seine aus Klagenfurt stammende Schulkollegin. Sie zählen zu rund 40 Schülern, die durch die plötzlich in Kraft getretenen Corona-Bestimmungen ihre geplanten sozialen Projekte nicht umsetzen konnten. „Wir durften nicht, da sie in Altersheimen, Kindergärten und ähnlichen Institutionen geplant waren“, sagt der 16-Jährige.