Der Unfall ereignete sich Freitagnachmittag in der Villacher Straße in Klagenfurt. Ein Pkw-Lenker geriet aus Unachtsamkeit auf das Bankett. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde von der Berufsfeuerwehr mittels Kranwagen geborgen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Koscher

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurde Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall in der Villacher Straße gerufen. Gegen 13.30 Uhr geriet laut Polizei ein Völkermarkter aus Unachtsamkeit mit seinem Pkw auf das Bankett und stürzte in der Folge über die Böschung und prallte gegen einen Strommasten der ÖBB. Das Fahrzeug kam schließlich in einem Straßengraben zwischen Böschung und dem Gleiskörper zum Stillstand.