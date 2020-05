Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Spielplatz in Welzenegg ist wieder geöffnet. © Susanne Hassler

Nach der Öffnung der städtischen Sport- und Freizeitanlagen, ist ab sofort auch die Sperre von sechs größeren Spielplätzen der Stadt aufgehoben – die kleineren und mittleren sind bereits seit Ende April nutzbar. Damit stehen die Anlagen Kreuzbergl-Spielwiese, Welzenegg, Feschnig, Viktring-Koschatpromenade, Festung und Freizeitpark Sattnitz der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung. Einzig der Spielplatz im Europapark ist noch nicht nutzbar. Dessen Sperre wird, in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, zeitgleich mit der Öffnung des Strandbades am 29. Mai aufgehoben.

„Besonders danken möchte ich allen Familien und Kindern, die sich vorbildhaft an die Corona-Schutzmaßnahmen auf den kleinen Spielplätzen gehalten haben“, sagt Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz. Am Montag startet zudem die schrittweise Inbetriebnahme der öffentlichen Trinkwasserbrunnen.