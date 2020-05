Gastro sperrt wieder auf"Zuhause hatte ich schon einen Lagerkoller"

Facebook

Im Stadtcafé ist Laetitia Nuart mit einer Freundin eingekehrt © Weichselbraun

Regen und eher kühle Temperaturen sind normalerweise nicht das ideale Gastgartenwetter. Viele Klagenfurt hat das am Freitag aber nicht abgehalten. Schon am Vormittag haben viele den ersten Tag der Öffnung der Gastronomie nach dem Corona-Lockdown genutzt und haben die Gastgärten und Cafés besucht. "Endlich kann man wieder einen Kaffe trinken und Freunde treffen. Zuhause hatte ich schon einen Lagerkoller", sagt Laetitia Nuart, die mit einer Freundin im Stadtcafé am Alten Platz eingekehrt ist. Die Stimmung der beiden Frauen ist gut. Sie unterhalten sich angeregt. Auch Stadtcafé-Geschäftsführer Samir Isakovic ist bester Laune: "Wir sind froh, dass es wieder losgeht."