In der 21. Auflage des Bier-Guides von Conrad Seidl wurde das Mc Mullens in Villach als bestes Bierlokal in Kärnten ausgezeichnet. Das Irish Pub besticht mit 44 ausgewählten Biersorten aus dem Aus- und Inland.

Ian Mullen freut sich über die Auszeichnung zum betsen Bierlokal Kärntens © Holzfeind

Das Irish Pub McMullens in der Dietrichsteingasse in Villach wurde von Bierpapst Conrad Seidl als bestes Bierlokal in ganz Kärnten auserkoren. Das Lokal, das Chef Ian Mullen seit knapp einem Jahr im ehemaligen Kaufmann & Kaufmann führt überzeugte mit einer breiten Auswahl an au- und inländischen Biersorten. "Ich bin wirklich überrascht und sehr stolz", sagte Mullen, als er von der Auszeichnung erfuhr. Diese kam gerade rechtzeitig zur Wiedereröffnung am heutigen Freitag. Das McMullen's mit seinen 44 Biersorten und feinen Speisen ist ab sofort von Montag bis Samstag 11.30 bis 23 Uhr und sonntags von 17 bis 23 Uhr geöffnet. "Natürlich halten wir uns in diesen schwierigen Zeiten an die Corona-Vorgaben", so Mullen.