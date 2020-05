Facebook

© APA/GEORG HOCHMUTH

Turbulente Szenen spielten sich am Mittwoch gegen 12 Uhr vor einem Geschäft ab. Ein 44-jähriger Klagenfurter geriet mit einem 37-jährigen Geschäftsmann in Streit. Dabei schlug er dem Kontrahenten so heftig ins Gesicht, dass dieser verletzt wurde. Daraufhin ergriff der 44-Jährige die Flucht, konnte bei einer Blitzfahndung aber kurze Zeit später von einer Funkstreifenbesatzung gestellt werden.