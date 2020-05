Facebook

Seit zwei Wochen wird am Flughafen Klagenfurt am Abriss der beiden – noch in den Jahren 1938 beziehungsweise 1940 errichteten – Hangars gearbeitet. Die Objekte hatten ihre Lebenszeit bereits um 30 Jahre überschritten. Laut Nils Witt, Geschäftsführer des Flughafens Klagenfurt, komme man bei den Arbeiten sogar schneller voran als geplant – bedingt durch die Coronakrise gibt es nämlich fast keinen Flugverkehr. Die 20 Privatmaschinen wurden bereits im Herbst in den nahen Glock-Hangar überstellt.