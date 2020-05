Facebook

Simonitti wird von Jugendlichen der Oremus-Wohngemeinschaft unterstützt © Wetternig

Wenn am Donnerstag die Kirchturmuhr Mitternacht schlägt, steht Gerhard Simonitti bereit. Punkt eine Minute später startet der Stadtpfarrer in der Stadtpfarrkirche St. Egid den ersten öffentlichen Gottesdienst Kärntens seit Mitte März. Aufgrund der Coronakrise galt in Gotteshäusern zwei Monate lang ein Versammlungsverbot. Ab 15. Mai sind öffentliche Gottesdienste - unter strengen Sicherheitsauflagen - wieder erlaubt. Simonitti will in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für einen „fulminanten Auftakt“ sorgen.