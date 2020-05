Top oder Flop? Dass die Stadt Klagenfurt ab 18. Mai 20 Prozent des Einkaufs erstattet, kommt bei manchen gut an. Andere stören sich an der Abwicklung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Derzeit sind viele Kunden beim Einkaufen noch zurückhaltend © Weichselbraun

Seit die Förderaktion der Landeshauptstadt für den Handel und die Gewerbebetriebe am Dienstagvormittag vorgestellt wurde, wird darüber hitzig diskutiert. Cornelia Hübner, Sprecherin der Innenstadtkaufleute, sagt dazu: „Ich bin zwar froh, dass es überhaupt etwas gibt“, aber die Abwicklung sei zu kompliziert. Darüber hinaus laufe die Aktion zu spät an und sei mit 150.000 Euro für das gesamte Stadtgebiet zu gering dotiert. „Außerdem glaube ich, dass viele Kunden nicht eine Rechnung hochladen und ihre Kontodaten bekannt geben wollen“, sagt die Unternehmerin. Ein Gutschein-System nach Villacher Vorbild sei einfacher in der Handhabe. „Da weiß der Kunde wenigstens genau: Ich zahle 75 Euro, bekomme dafür einen 100-Euro-Gutschein und kann ihn dann bei den Mitgliedsbetrieben ausgeben.“