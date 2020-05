Facebook

Der Umsatz soll mit der Förderaktion angekurbelt werden © Weichselbraun

Einfache Lösungen sind oft auch die besten Lösungen. In der Stadt Klagenfurt scheint dieses Motto unbekannt zu sein. Statt wie Villach einfach Vergünstigungsgutscheine an die Kunden als Wirtschaftsförderung auszugeben, muss man in Klagenfurt eine Rechnung auf der Homepage der Stadt hochladen. Darüber hinaus muss man seine Kontodaten bekannt geben, damit die Stadt 20 Prozent erstatten kann. In Zeiten wie diesen, in denen ständig vor wachsender Internet-Kriminalität gewarnt wird, kommt das für viele nicht infrage. Darüber hinaus mag ja auch nicht jeder der Stadt ganz genau verraten, was er wann, bei wem und in welcher Größe gekauft hat. Außerdem kann es durchaus sein, dass der 150.000-Euro-Topf schon leer ist, man durch die Finger schaut und die erwarteten 20 Prozent doch nicht zurück bekommt. Aber wie heißt es so schön: Es geht auch kompliziert – zumindest in Klagenfurt.