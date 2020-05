Facebook

Caspar braucht dringend seine Medikamente. © privat

Seit Donnerstag 7. Mai, vermisst Maike-Karoline Drabe ihren Kater "Caspar". Er ist von einem Ausflug am Nachmittag nicht mehr in sein Zuhause in der Universitätsstraße zurückgekehrt. "Caspar ist eine ehemalige Tierheimkatze und das Jagen im Freien womöglich nicht gewöhnt", ist Drabe besorgt. Zudem leidet der Vierbeiner an einem chronischen Schnupfen und ist auf Medikamente angewiesen. "Wenn er die nächste Gabe nicht bald bekommt, wird es brenzlig", sagt Drabe.

Caspar hat ein weiß-grau/braun geschecktes Fell. Die grauen Flecken sind getigert. Seine Augen sind grün. Er hat keine Scheu, auf Menschen zuzugehen und hört auf seinen Namen. Caspar ist außerdem gechipt.

"Wir bitten die Menschen, die in Uni-Nähe wohnen, in ihren Kellern, Garagen und Gartenhäusern nachzusehen", sagt seine Besitzerin. Hinweise werden erbeten unter 0677 611 86169.