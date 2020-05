Am 30. Juni schließt die Parfümerie "Douglas" nach 27 Jahren ihren Standort in der Kramergasse. Erst im März hat die deutsche Modekette "Liebeskind" ihre Filiale zugesperrt - nur zwei Hausnummern weiter.

Noch bis Ende Juni bliebt die Parfümerie in der Kramergasse. © (c) Daniel Raunig

Die Gerüchte brodeln schon länger, nun ist es Gewissheit:

Seit 1993 betreibt die Parfümerie-Kette "Douglas" eine Niederlassung in der Kramergasse. Am 30. Juni wird die Filiale jedoch ihre Pforten schließen - nach 27 Jahren. Man versuche, die Mitarbeiterinnen in umliegenden Stores weiterzubeschäftigen, heißt es seitens einer Douglas-Unternehmenssprecherin: „Die benachbarte Douglas-Filiale in den City Arkaden in Klagenfurt bleibt weiterhin bestehen.“ Grundsätzlich würden Entscheidungen, Standorte zu schließen, immer von sehr vielen Parametern vor Ort abhängen. „Zudem spiegeln sie ein Marktumfeld wider, in dem sich das Konsumentenverhalten zunehmend wandelt.“